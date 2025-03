Pai joga filho de cinco anos de ponte sobre o Rio Vacacaí em São Gabriel; criança morreu

Tiago Ricardo Felber , 39 anos , se apresentou à Brigada Militar (BM) após arremessar o filho, Théo Ricardo Ferreira Felber , do alto da ponte. A travessia, que fica na Avenida Getúlio Vargas, que fica no bairro Mato Grosso.

As guarnições se deslocaram até o local informado pelo pai e localizaram o corpo da criança, que estava sobre pedras. Foi solicitado apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que confirmou a morte do menino.