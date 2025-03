Júri de acusados de tentar matar cabeleireira em Tramandaí começa nesta quinta-feira

O júri de quatro acusados de tentar assassinar a cabeleireira Návia Regina Christan, em Tramandaí, no Litoral Norte, em 2017 , começa na manhã desta quinta-feira (27). A previsão é de que o julgamento dure dois dias, na comarca litorânea.

A partir das 9h, o júri deve ouvir testemunhas e as defesas dos acusados. Na sequência, acontecerá o interrogatório dos réus e os debates sobre o caso, que podem chegar a nove horas de duração.

A vítima, uma mulher de 46 anos, era proprietária de um salão de beleza localizado na Rua João Pessoa, no centro de Tramandaí, e conhecida como "Maninha". Ela acabou sendo morta com três tiros, no ano seguinte, analisado em outro processo.