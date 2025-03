Menino de cinco anos estava vivo quando foi jogado de ponte pelo pai em São Gabriel, diz delegado

A confirmação ocorreu após o acesso da polícia as imagens de câmeras de monitoramento . De acordo com o delegado responsável pelo caso, Daniel Severo, durante o trajeto da casa do pai até próximo da ponte, o menino aparece sentado e ereto .

Em áudio, pai avisa à mãe que jogou o filho no rio

Os celulares do pai, de uma irmã de Felber e da mãe do menino foram apreendidos. Em um áudio enviado à mãe por aplicativo de mensagem , o homem disse para a ex-companheira que "fez uma loucurinha":

Homem tinha pego o filho para comemorar o aniversário dele com o menino

Defesa vai pedir anulação do depoimento do pai

Escola onde Théo estudava faz homenagem: "Você foi um amigo”

“Você foi um amigo”, “Vá morar com papai do céu ”, “Descanse em paz”. Esses foram alguns dos recados exibidos em cartazes na entrada da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Imigrante, em Nova Hartz, no Vale do Sinos, na manhã desta quarta-feira (26). Era no local que estudava Théo Ricardo Ferreira Felber.