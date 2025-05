Quatro são condenados por tráfico de cocaína que estava escondida em carga de arroz

Três homens e uma mulher foram condenados por tráfico de drogas e associação criminosa pela Vara Criminal da Comarca de Alegrete, na Fronteira Oeste . As penas variam entre 25 anos e 29 anos e seis meses de prisão , todas a serem cumpridas em regime inicial fechado. A sentença foi assinada no domingo (11) e ainda cabe recurso, mas os réus não poderão recorrer em liberdade.

A decisão acolheu parcialmente a denúncia do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul, que apontou que o grupo atuava de forma organizada no transporte intermunicipal de drogas.