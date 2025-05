Ponte Preta vence e Caxias encerra a quinta rodada na vice-liderança da Série C

Elenco comemorou muito com a torcida a vitória sobre o Retrô, SAF com investimento de R$ 1 milhão por mês.

O Caxias é vice-líder da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O Grená terminou a quinta rodada na segunda colocação após a Ponte Preta vencer o Ituano fora de casa, nesta segunda-feira (12). A equipe paulista chegou aos 13 pontos e o Grená tem 12.

O Caxias dependia de um empate do duelo entre os paulistas para ficar na primeira colocação após derrotar o Retrô por 2 a 1. O clube dependia de dois resultados. O primeiro foi positivo para o Grená ainda no final de semana, quando o CSA venceu o Maringá por 3 e 2. Já o gol de Jeh, da Ponte, aos 45 minutos do segundo tempo tirou a liderança do time da Serra.