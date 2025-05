19 contra 1 Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Com maioria, vereadores autorizam a construção da Cidade da Polícia em Passo Fundo

Complexo de segurança será erguido na área do antigo estádio Delmar Sitoni, na Vila Dona Eliza. Investimento da prefeitura será de cerca de R$ 25 milhões, com contrapartida do governo do Estado

12/05/2025 - 17h53min