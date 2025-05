Minas e Bauru vencem e ficam próximos das semifinais do NBB

Wini Silva fez 13 pontos para o Minas. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

Minas Tênis Clube e Bauru Basket ampliaram nesta segunda-feira (12), suas vantagens nos playoffs de quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB).

Após vencerem os primeiros confrontos como visitantes, as duas equipes ganharam o jogo 2 em casa e estão a uma vitória das semifinais da competição.

Em Belo Horizonte, o Minas voltou a vencer o Vasco da Gama, desta vez por 86 a 76, em um jogo bastante equilibrado.

A equipe mineira, dona da melhor campanha do torneio, venceu o primeiro período por 18 a 11 e ampliou a vantagem no segundo quarto, quando fez 20 a 16, e foi para o intervalo liderando por 11 pontos (38 a 27).

O Vasco reagiu e fez um excelente terceiro quarto, reduzindo a diferença para apenas um ponto (58 a 57) e chegou a igualar o placar durante o período final, mas acabou superado por 86 a 76.

Com a vitória, o Minas Tênis Clube precisa de mais uma vitória para se classificar às semifinais. O jogo 3 acontecerá outra vez em Belo Horizonte, na quarta-feira (14), às 19h.

Nesta segunda-feira (12), o armador argentino Franco Baralle teve 23 pontos, cinco assistências e quatro rebotes e liderou a equipe mineira, que ainda contou com 20 pontos e oito rebotes do pivô Wini Silva, além de 13 pontos do ala-pivô Rafa Mineiro e nove pontos e 10 rebotes do pivô Alexandre Paranhos.

Pelo Vasco, o pivô Paulichi fez um duplo-duplo de 16 pontos e 11 rebotes. O ala-armador Eugeniusz contribuiu com 16 pontos, cinco rebotes e três assistências, enquanto os alas Marquinhos e Eddy assinalaram 15 e 13 pontos, respectivamente.

Bauru em vantagem

Bauru está a uma vitória da semifinal. Thiago Moreno / Divulgação/Bauru Basket

Em Bauru, o Ginásio Panela de Pressão lotou para mais um triunfo do time da casa sobre o São Paulo. Com mais uma grande atuação do ala Alex Garcia, 45 anos, o time da casa venceu por 84 a 67 e chegou ao 2 a 0 na série melhor de cinco.

Alex liderou a equipe bauruense com 14 pontos, nove assistências e cinco rebotes nos 24min41seg em que esteve em quadra. Com 18, o ala Pedro Infante foi o cestinha do time comandado por Paulo César Jaú.

O São Paulo, que até buscou reagir na segunda metade da partida, teve o pivô Ralfi Ansaloni, com 17 pontos, como o seu principal jogador.