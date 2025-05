O enredo espírita, marcado por reflexões sobre a vida após a morte, fez da produção um dos maiores sucessos da história da Globo. Gshow / Reprodução

Com estreia nesta segunda-feira (12) no Vale a Pena Ver de Novo, A Viagem tem tudo para mexer com a memória afetiva dos fãs de novelas dos anos 1990.

Exibido originalmente em 1994 e escrito por Ivani Ribeiro, o folhetim gira em torno da trajetória do jovem Alexandre (Guilherme Fontes), que após cometer suicídio na cadeia, volta em espírito para se vingar dos que julga responsáveis por sua morte.

O enredo espírita, marcado por reflexões sobre a vida após a morte, fez da produção um dos maiores sucessos da história da Globo.

Com exibição recente no canal Viva, em 2020 e 2024, a trama retorna agora à TV aberta. O elenco, recheado de nomes consagrados, segue ativo no teatro, no cinema e na televisão — embora alguns já tenham se despedido dos palcos.

Como estão os principais atores de A Viagem

Christiane Torloni (Diná)

Christiane Torloni interpretou Diná. Reprodução / @christornoli / Instagram

Christiane Torloni, protagonista da novela, interpretava a decidida dona de locadora Diná e, hoje, está com 68 anos.

Ela segue atuando e, recentemente, dividiu o palco com Antônio Fagundes na peça Dois de Nós. Além disso, também tem se dedicado ativamente as causas ambientais.

Guilherme Fontes (Alexandre)

Guilherme Fontes era o espírito obsessor Alexandre. Milocos Entretenimento / Divulgação

O eterno espírito obsessor da novela tem 58 anos e atuou recentemente no remake de Renascer.

Em 2023, Fontes apareceu na série Os Outros. Também fez uma participação especial em Renascer, onde interpretou Humberto, pai de Buba. Atualmente, está em um novo relacionamento com a publicitária Viviane Sarahyba.

Antônio Fagundes (Otávio)

Antônio Fagundes interpretou Otávio. YouTube@portadosfundos / Reprodução

Na trama, vivia o advogado que tenta condenar Alexandre. Fora das novelas desde Bom Sucesso (2019), Fagundes, 76 anos, lançou recentemente o filme MMA - Meu Melhor Amigo e se apresenta no teatro.

Assim como Christiane Torloni, está em cartaz com a peça Dois de Nós.

Andréa Beltrão (Lisa)

Andréa Beltrão era Lisa. Nana Moraes / Divulgação

Interpretava a namorada batalhadora de Alexandre. Aos 61 anos, Andréa se dedica ao teatro, lançou um livro e recebeu reconhecimento internacional pelo papel de Hebe Camargo, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy. Esteve recentemente em cartaz, em Porto Alegre, com a peça Lady Tempestade.

Lucinha Lins (Estela)

Lucinha Lins foi Estela. Marcos Mazini / TV Globo/Divulgação

Hoje com 72 anos, Lucinha segue ativa. Participou da série Dona Beja, na HBO Max, e atua na novela Volta por Cima. Além da TV, também se dedica à música.

Miguel Falabella (Raul)

Miguel Fabella era Raul. Caio Gallucci / Divulgação

Interpretava o irmão mais velho da família Toledo. Aos 68 anos, Falabella se afastou da Globo em 2020 e segue no teatro.

Em 2025, estrela o musical Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum. Também estará na novela sucessora do remake de Vale Tudo, que será escrita por Aguinaldo Silva, As Três Graças.

Fernanda Rodrigues (Bia)

Fernanda Rodrigues interpretou Bia. Edu Rodrigues / Divulgação

Filha de Estela e Ismael na novela, Fernanda tem 45 anos, é mãe de dois filhos e influenciadora nas redes.

Atuou recentemente em Fuzuê e no filme Nosso Lar 2.

Maurício Mattar (Téo)

Maurício Mattar interpretou Téo. Renato Rocha Miranda / TV Globo/Divulgação

Após a novela, Maurício seguiu carreira musical e televisiva. Aos 60 anos, vive em uma fazenda e faz turnê com Nada Apaga Essa Paixão, celebrando 30 anos de carreira.

Laura Cardoso (Guiomar)

Laura Cardoso viveu Guiomar. Matheus Cabral / TV Globo/Divulgação

Com 97 anos, Laura é referência da dramaturgia brasileira. A última produção que participou foi a novela A Dona do Pedaço. Além disso, também mantém um perfil ativo nas redes sociais.

Jonas Bloch (Ismael)

Jonas Bloch era Jonas. Globo / Reprodução

Aos 86 anos, Jonas, pai de Deborah Bloch, se divide entre o cinema e as artes plásticas. Seu último trabalho na Globo foi em Elas por Elas, em 2024.

Suzy Rêgo (Carmem)

Suzy Rêgo interpretou Carmem. Estevam Avellar/TV Globo / Reprodução

Destaque como funcionária da locadora, Suzy formou par com o misterioso Mascarado. Segue na ativa, com presença em peças e novelas recentes.

Denise Del Vecchio (Glória)

Denise Del Vecchio era Glória. Carlos Sales / Divulgação

A atriz, que viveu a governanta da casa de Otávio, está na peça Tom na Fazenda, que passou recentemente por Porto Alegre. Ela se mantém presente no teatro e em produções audiovisuais.

Thaís de Campos (Andrezza)

Thais de Campos interpretou Andrezza. Instagram / @euthaisdecampos / Reprodução

Vivendo a esposa de Raul, Thaís teve papel importante na trama familiar. Ela segue na carreira artística, com participação em novelas e séries.

Ary Fontoura

Ary Fontoura fez participação especial na novela. Globo / Divulgação

Apesar de não ter papel central, Ary Fontoura, com mais de 50 novelas no currículo, é um dos veteranos mais queridos da TV.

Aos 92 anos, acumula mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais, onde se tornou um influenciador da terceira idade.

Atores que já faleceram

Alguns nomes marcantes de A Viagem já se despediram do público: