Pai circulou de bicicleta com filho por três horas antes de jogá-lo de ponte em São Gabriel; entenda cronologia do crime

Imagem mostra o homem pedalando com a criança sentada dentro de uma caixa plástica na frente da bicicleta. Polícia Civil / Divulgação

O pai que jogou o filho de cinco anos de uma ponte sobre o Rio Vacacaí, em São Gabriel, na Fronteira Oeste, relatou à polícia a cronologia do crime. Tiago Ricardo Felber, 40 anos, circulou de bicicleta com Théo Ricardo Ferreira Felber por cerca de três horas antes de o menino ser encontrado morto. O crime aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (24) — dia do aniversário de Tiago Felber.

O plano inicial do homem, de acordo com o delegado Daniel Severo, era matar a ex-companheira, mãe do menino, e o namorado dela. No entanto, teria mudado de ideia no domingo (23). Segundo Severo, o homem não aceitava a separação nem que a mulher voltasse a se relacionar com outras pessoas.

Em depoimento, Felber relatou que a ex-companheira havia terminado a relação em novembro, sem motivos. Após isso, ela e o filho se mudaram para o Vale do Sinos.

— Ele buscou o filho no sábado (22) e trouxe para São Gabriel. No domingo (23) à noite, trocou de plano e ao invés de manter a ideia de matar a ex-companheira e o namorado, atentou contra a vida do filho. A motivação seria por vingança, para atingir a mulher, como ele mesmo relatou diversas vezes — contou o delegado.

Em depoimento, o homem contou que esganou o filho durante a noite de segunda-feira (24), mas a criança recuperou os sinais vitais. O menino apresentava lesões antigas no corpo.

— Já na manhã desta terça-feira, ele saiu de casa com a intenção de terminar o que havia começado. O homem colocou o filho na bicicleta e andou pela cidade procurando um ponto, quando decidiu ir até a ponte do Rio Vacacaí — contou o delegado.

Imagens de câmeras da região mostram pai e filho circulando pela cidade por volta das 9h41min. O menino aparece sentado dentro de uma caixa plástica – daquelas utilizadas em supermercado –, sendo levado pelo homem em direção à ponte.

Felber era vendedor ambulante e trabalhava com produtos coloniais. Era acostumado a circular pela cidade e por conta disto, conhecido na região.

Próximo das 12h, o homem jogou o filho da ponte com a intenção de que ele morresse afogado. Mas por conta da estiagem, o nível do rio está baixo e a criança acabou caindo sobre pedras no leito.

Conforme o delegado, ainda não há informações se a criança estava viva no momento da queda. É aguardado o laudo da perícia:

— Não tem como saber. Ele nega que o filho estivesse morto, e as imagens que temos por enquanto mostram a vítima sentada e ereta. Eu acredito que ainda estivesse viva, sim. Agora, se o menino morreu em virtude da queda ou afogamento, será apurado a partir da necropsia.

Ainda segundo a polícia, após arremessar o menino, Felber saiu do local e foi almoçar normalmente. Uma irmã entrou em contato e ele comunicou que tinha matado o filho. Conforme o relato, na sequência, ele procurou a Brigada Militar para se entregar, onde foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil. O homem foi preso em flagrante por homicídio doloso e conduzido ao sistema prisional.

Antes das 17h, o corpo do menino foi retirado do local. Ele foi encaminhado para o Posto Médico-Legal de Santa Maria. Não há previsão de liberação para os trâmites funerários.

A prefeitura de Nova Hartz, onde a criança morava com a mãe, divulgou nota de pesar pela morte do menino:

"A Prefeitura de Nova Hartz manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Theo Ricardo Felber, aluno da EMEF Imigrante. Aos familiares e amigos, desejamos força nesse momento de dor e luto".

