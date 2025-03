"Lei Larissa Manoela" é aprovada na Câmara dos Deputados; entenda o projeto

O texto aprovado pela Câmara dos Deputados nesta nesta terça-feira (25) segue para trâmite no Senado, onde também precisa ser aprovado antes de ser encaminhado pra sanção do presidente Lula. A proposta foi inspirada no caso de Larissa Manoela, atriz que rompeu o relacionamento com os pais após relatar abusos deles na administração dos bens que conquistou antes da maioridade.