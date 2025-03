Lula rebate críticas às viagens de Janja: "Ela vai continuar fazendo o que ela gosta, não nasceu para ser dona de casa"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (29) que a primeira-dama Janja da Silva continuará fazendo o que quiser e que " mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa ".

Em sua última agenda na Ásia, o chefe do Executivo havia sido questionado sobre as críticas à participação de Janja de um fórum sobre combate à fome em Paris. Parlamentares de oposição pediram que o Tribunal de Contas da União (TCU) investigue se os gastos da União com viagens internacionais da primeira-dama são legítimos, uma vez que Janja não ocupa cargo público.