Líder do PL na Câmara pede que PGR revise prisões do 8 de janeiro após caso de mulher que pichou estátua

Deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara.

O deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder da bancada do PL na Câmara dos Deputados, solicitou neste sábado (29) à Procuradoria-Geral da República (PGR) que reavalie as prisões preventivas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Débora, que pichou com batom a frase "perdeu, mané" na estátua "A Justiça", teve o benefício concedido nesta sexta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes .

No pedido enviado à PGR, Sóstenes argumenta que os fundamentos utilizados para beneficiar Débora Rodrigues - como o tempo excessivo de prisão preventiva, a ausência de periculosidade concreta e o fato de ela ser responsável por filhos menores - também se aplicam a outros réus que seguem presos preventivamente.

Estátua "A Justiça" foi pichada com a frase "Perdeu, mané" durante os atos golpistas em 2023.

Para o deputado, a revisão do entendimento do Ministério Público e a concessão do benefício da prisão domiciliar devem ser estendidas a casos similares, em nome da isonomia e da coerência institucional.