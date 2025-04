Com mais de 70 palestrantes, 38ª edição do Fórum da Liberdade começa nesta quinta-feira

Edição de 2024 também ocorreu na PUCRS. Vini Dalla Rosa / Divulgação

Sob a temática "Coragem para Escolher", o Fórum da Liberdade 2025 será realizado entre esta quinta (3) e sexta-feira (4) na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. Organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), o evento chega à 38ª edição consolidado como um dos principais palcos de discussão sobre política e economia na América Latina. Serão três palcos simultâneos, que receberão mais de 70 palestrantes.

Além do palco principal, o Fórum da Liberdade contará com o já tradicional Espaço FL Talks e com uma novidade, o palco FL Brands. Ambos receberão palestras em formato mais intimista, nas quais o público fica mais próximo dos painelistas. O evento é referência para debates em áreas como economia, política, geopolítica e empreendedorismo, entre outros.

A abertura oficial está agendada para as 17h, com a entrega de premiações anunciadas pela organização, mas a programação começa antes, durante a tarde. Às 18h30min, um painel reunirá André Marsiglia, advogado e professor de direito constitucional, Karim Miskulin, fundadora do Grupo Voto e o deputado federal pelo Partido Novo-RS, Marcel Van Hattem.

Cubo de dois metros de altura receberá intervenções do público

Um dos destaques da programação paralela será um cubo branco montado no meio do salão, no qual o artista e cartunista paulista Schmock vai organizar uma espécie de arte em grupo com os participantes. Serão distribuídas canetas marcadoras acrílicas para que as pessoas se expressem.

Premiações

Durante o Fórum da Liberdade, o empresário Leonardo Fração, um dos criadores do Instituto Cultural Floresta (ICF), será agraciado com o Prêmio Libertas. A distinção é conferida a indivíduos que se destacam no trabalho pela valorização da sociedade civil organizada como motor de prosperidade. Já o Prêmio Liberdade de Imprensa, este ano, será póstumo, em lembrança ao empresário e comunicador Silvio Santos, fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), falecido em 2024.

Quem receberá a distinção em nome do comunicador será Renata Abravanel, sexta filha de Silvio Santos. Formada em Administração de Empresas pela Liberty University, nos Estados Unidos e com especializações pela Fundação Getulio Vargas (FGV), pelo Insper e em Harvard, Renata ocupa a presidência do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos.

"Coragem para Escolher"

Em um mundo polarizado, repleto de desinformação e disputas sobre quem é o dono da verdade, o Fórum da Liberdade 2025 centra seu foco na busca do indivíduo por maneiras de romper esse círculo vicioso e realizar suas próprias escolhas. A importância da atitude de escolher é fundamental: só assim podemos ser livres. Para se posicionar neste mundo em que vivemos, porém, é preciso coragem. Por isso, "Coragem para Escolher" é o tema do evento.

Confira os destaques da programação

Quinta-feira, 3 de abril

14h - Negócios: Coragem que Move Mercados, com Laércio Cosentino, Pedro Bartelle e Sônia Hess

15h30min - Educação: O Futuro em Jogo, com Johanna Karanko, Leonardo Pascoal e Renato Feder

17h - Abertura oficial do 38º Fórum da Liberdade, Prêmio Libertas e Prêmio Liberdade de Imprensa

18h - Tabuleiro Global: Rupturas e Caminhos Possíveis, com Marcos Troyjo

18h30min - Sob Vigilância: A Batalha pela Liberdade de Expressão, com André Marsiglia, Karim Miskulin e Marcel Van Hattem

Sexta-feira, 4 de abril

9h - Além do Verde: O Pilar Econômico da Sustentabilidade, com Antônio da Luz, Gustavo Montezano e Mario Haberfeld

10h30min - Sucesso: Sorte ou Escolha, com Edu Lyra, Giovanna Mel e Renato Moicano

12h - Os Bastidores do Poder, com Christian Lohbauer e Nikolas Ferreira

14h - O Preço das Escolhas: O Brasil e a Estabilidade Econômica, com Adolfo Sachsida, Bruno Carazza e Solange Srour

15h30min - Alcançando a Paz Através da Prosperidade Econômica, com Fleur Hassan-Nahoum

16h15min - Lançamento do 29º Pensamentos Liberais

16h30min - Qual é o Futuro do Brasil?, com Eduardo Leite e Romeu Zema

18h - Impérios, Mercados e Guerras: O Futuro da Ordem Global, com Adriano Gianturco, André Lajst e Daniel Mitchell

19h30min - Mídia e Liberdade: Quem Narra a Narrativa?, com Ana Campagnolo, Caio Coppolla e Samy Dana

Serviço