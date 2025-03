PGR defende que cabeleireira que pichou estátua no STF vá para prisão domiciliar

Débora ficou conhecida por pichar com batom a frase "perdeu, mané" na estátua da Justiça.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu, nesta sexta-feira (28), que o Supremo Tribunal Federal (STF) conceda prisão domiciliar a Débora Rodrigues dos Santos , ré por ter pichado a estátua A Justiça, localizada em frente à Corte, durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 . As informações são do portal g1 .

A Procuradoria a acusa de ter aderido ao movimento golpista com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito.

Entre as provas apresentadas pela PGR, está a própria declaração de Débora de que se instalou no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, na véspera dos atos de 8 de janeiro.