Pesquisa Quaest: 56% desaprovam governo Lula; índice é o maior desde o início do mandato

Lula alcançou os seus piores índices de aprovação e desaprovação no terceiro mandato.

O terceiro mandato de Lula (PT) como presidente atingiu o seu maior índice de desaprovação , conforme dados da pesquisa Quaest divulgados nesta quarta-feira (2). Entre as pessoas ouvidas, 56% reprovam o atual governo.

Esta foi a primeira vez que o índice de desaprovação do governo Lula ultrapassou os 50%. Por outro lado, a aprovação é de 41% — patamar inédito do atual mandato.

Para efeito de comparação, no levantamento de janeiro , o índice de desaprovação era de 49%, enquanto o de aprovação era de 47%. Veja os números completos:

Com margem de erro de dois pontos porcentuais (p.p.) para mais ou para menos, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Foram ouvidas presencialmente 2.004 pessoas com 16 anos ou mais , de 120 municípios, entre os dias 27 e 31 de março.

Detalhamento por grupos

Os únicos grupos em que a aprovação é maior do que a desaprovação são os que têm até o Ensino Fundamental completo (55%), aqueles que ganham até dois salários mínimos (52%) e os maiores de 60 anos (50%).

A aprovação do presidente também caiu entre os eleitores que votaram nele no segundo turno da eleição presidencial de 2022. A avaliação positiva teve uma queda de nove pontos porcentuais, saindo de 81% para 72%. Já o índice negativo cresceu outros nove pontos porcentuais, passando de 17% para 26%. Outros 2% não souberam responder.

Com os eleitores de Jair Bolsonaro (PL), a desaprovação passou de 88% para 92%. A aprovação caiu de 10% para 7%, e 1% dos eleitores não soube responder. Entre os que votaram nulo, a rejeição passou de 55% para 62%, enquanto a aceitação de 38% caiu para 31%. Os que não responderam somam 7%.

Por regiões

A aprovação do presidente atingiu o pior índice na região Nordeste, importante reduto petista que foi essencial para a vitória de Lula na eleição de 2022. No segundo turno, ele teve quase 13 milhões de votos a mais do que o ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados nordestinos.