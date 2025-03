Atos de 8 de Janeiro não foram "um passeio no parque", diz Moraes em voto sobre denúncia contra Bolsonaro e aliados

Durante a leitura do seu voto no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados , o magistrado afirmou que o caso "não foi um passeio no parque":

— Os crimes praticados no dia 8 de Janeiro, em relação à sua materialidade, não estamos falando em autoria ainda, foram gravíssimos — disse ao começar sua fala no julgamento da Primeira do Turba do STF para aceitar ou rejeitar a denúncia da PGR contra Bolsonaro e sete aliados pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.