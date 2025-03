Bolsonaro diz que prisão domiciliar de mulher que pichou estátua em frente ao STF foi "recuo tático" da PGR

Estátua "A Justiça" foi pichada com a frase "Perdeu, mané" durante os atos golpistas em 2023.

A avaliação da PGR foi recebida no Supremo Tribunal Federal (STF) por Alexandre de Moraes, que concedeu o benefício à cabeleireira acusada de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e de pichar, com um batom, a frase " Perdeu, mané " na estátua A Justiça, em frente à Corte.

— Não estamos comemorando um avanço. Estamos testemunhando um recuo tático. E ainda coberto de cinismo jurídico. Não houve mudança nos fatos. Não surgiu nenhuma nova prova. Nada mudou. Exceto uma coisa: a vergonha ficou grande demais pra sustentar — afirmou Bolsonaro no X (antigo Twitter).

Quem é Débora Rodrigues

Símbolo da campanha do ex-presidente por anistia aos presos do 8 de Janeiro, Débora Rodrigues foi detida em março de 2023 por participar dos atos de vandalismo de 8 de janeiro. Durante a invasão aos prédios públicos, ela usou um batom para pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, localizada na frente do Supremo Tribunal Federal (STF).