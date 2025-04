Fotógrafo Paulo Rossi lança livro com 256 imagens captadas em 25 anos de carreira

Fotojornalista reconhecido pelo olhar que transcende o óbvio, Paulo Rossi, carioca de nascimento e pelotense de coração, lança nesta sexta-feira (4), em Porto Alegre, o livro Retratista de Satolep (veja os detalhes abaixo).

Com prefácio de Vitor Ramil, textos de Ricardo (Kadão) Chaves e Jair Krischke e edição de fotografia de Moizés Vasconcellos, a obra é um rico apanhado de 25 anos de carreira.

Ao longo desse período, Rossi trabalhou para os jornais Diário Popular, Correio do Povo, Zero Hora e Folha de São Paulo, entre outras publicações. Atuou em todas as frentes e se tornou um profissional multipremiado.

A obra de sua vida, concluída em 2024, começou a ser delineada a partir de uma seleção inicial 4 mil imagens, chegando às 256 melhores, que vão desde joias do patrimônio histórico de Pelotas até cenas marcantes do futebol e do Carnaval, além de retratos de personalidades locais (como a atriz Glória Menezes). É um registro único.

— O livro conta um pouco da minha trajetória, a partir das fotografias que fiz nesses anos — diz Rossi.

São elas, as fotos, as grandes estrelas, tanto que a publicação não tem sumário nem numeração de páginas. A ideia é que as próprias imagens contem conduzam o olhar do leitor.

Serviço

O quê: lançamento do livro Retratista de Satolep, Um Olhar de Paulo Rossi em Porto Alegre

Quando: nesta sexta-feira, 4 de abril

Horário: 19h

Local: Livraria Clareira, Rua Henrique Dias, 111 - Bom Fim

Valor do livro: R$ 130

A obra foi viabilizada por meio do Pró-Cultura, da Secretaria de Cultura de Pelotas (Secult), com copatrocínio do Grupo Nissul Gala, Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e Fernovi Play.

Mais detalhes

Confira os profissionais que atuaram no livro:

Produção executiva e coordenação editorial: Paulo Rossi

Editor de fotografia: Moizés Vasconcellos

Prefácio: Vítor Ramil

Desenho: Rafael Sica

Participação com textos: Ricardo Chaves, o Kadão, e Jair Krischke

Direção de arte e diagramação: Valder Valeirão

Assistente de design: Kim Valeirão

Revisão textual: Roberto Ribeiro e Rogério Nascente

Legendas: Paulo Rossi e Roberto Ribeiro

Sobre o autor

Paulo Rossi nasceu no Rio de Janeiro, mas foi morar em Pelotas aos três anos de idade. A carreira como fotojornalista se consolidou nos 19 anos em que trabalhou na redação do Jornal Diário Popular, além de atuar como colaborador dos jornais Correio do Povo, Zero Hora e Folha de São Paulo e das revistas Brasileiros e Aplauso.

Entre as premiações que recebeu, estão distinções concedidas pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (que venceu quatro vezes).

As fotografias de Rossi fazem parte de 21 publicações literárias e algumas científicas, além de capas de CDs e DVDs.