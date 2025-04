Pedido de revisão das mudanças no Proagro volta à mesa em Brasília

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O encontro, que será realizado na Câmara dos Deputados, foi solicitado pela própria instituição. Marcello Casal Jr. / Agencia Brasil

As mudanças no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) voltam à mesa nesta quarta-feira (2) em Brasília, durante reunião entre lideranças gaúchas e representantes do Banco Central. O encontro, que será realizado na Câmara dos Deputados, foi solicitado pela própria instituição.

O setor produtivo tem pedido ao governo federal a revisão das alterações do Proagro trazidas por resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. No entendimento de entidades representativas do agronegócio gaúcho, as mudanças limitaram o acesso do seguro agrícola e reduziram a cobertura de perdas causadas por problemas climáticas.

O deputado Heitor Schuch vai aproveitar a ocasião para apresentar ainda dois projetos de sua autoria que propõem aprimorar o programa. O primeiro deles é um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta uma norma do Conselho Monetário Nacional que, no seu entendimento, tem dificultado a liberação de benefícios do Proagro. O segundo, um Projeto de Lei (PL) que propõe a modernização das regras do programa para maior agilidade na análise e liberação dos recursos.

Leia mais colunas de Gisele Loeblein