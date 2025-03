Qual a relação entre as horas de sono e as habilidades cognitivas?

Muitas pessoas apelam para "um remedinho" na hora de dormir, mas isso traz consequências. stokkete / stock.adobe.com

Chegar à idade avançada em situação humilhante pode ser a derradeira surpresa da condição humana. Você e eu gostaríamos de viver o máximo possível, mas não a qualquer preço.

A faixa etária da população brasileira que mais cresce é a que está acima dos 60 anos. Hoje, somos cerca de 16%; em 2050, seremos quase 30%. Entre as limitações que o envelhecimento traz, as mais temíveis são as demências.

Embora não tenhamos controle sobre a evolução de processos neurodegenerativos, sabemos que existem medidas preventivas capazes de reduzir riscos de que eles ocorram: atividade física, controle do colesterol, da glicemia, da pressão arterial e do colesterol, atividade intelectual desafiadora, cuidar da audição, da visão e das interações familiares e sociais.

Bateria de testes para a cognição

Estudos publicados nos últimos anos exploraram uma possível relação entre a duração do sono, as funções cognitivas e a incidência de quadros demenciais. Os resultados, no entanto, têm sido conflitantes e contaminados por vieses metodológicos, como tamanho da amostra e duração do acompanhamento. Especialmente, o impacto dos extremos de duração do sono (abaixo de quatro horas/noite e acima de 10 horas/noite) na cognição nunca foi avaliado com rigor.

O Journal of the American Medical Association (JAMA) publicou um uma pesquisa em que os autores procuraram esclarecer essas questões, a partir da avaliação das habilidades cognitivas de 28.756 adultos com mais de 45 anos. Os participantes foram submetidos a uma bateria de testes para três aspectos da cognição: memória, orientação espacial e função executiva.

Dormir nas cidades modernas se tornou quase uma habilidade circense

O objetivo foi o de comparar as respostas dos que dormiam em média sete horas/noite com aqueles que dormiam menos de quatro ou mais de 10 horas/noite.

Os resultados revelaram declínio cognitivo mais acentuado tanto nos homens e mulheres com horas de sono insuficientes (menos de quatro horas/noite) como naqueles com sono excessivo (mais de 10 horas/noite).

Déficits de memorização

Colocados num gráfico, os dados formaram uma curva em forma de U invertido: numa das extremidades, os índices de cognição mais baixos apresentados pelos que dormem muito pouco. À medida que o número de horas/noite aumenta, os níveis cognitivos sobem até atingir o pico máximo na média de sete horas/noite.

Daí em diante, o aumento do número de horas dormidas pode estar associado a prejuízo cognitivo. O declínio se tornou mais acentuado nos participantes que ultrapassaram o limite de 10 horas/noite.

Esses resultados estão em consonância com estudos anteriores que haviam relacionado privação aguda do sono com prejuízos na codificação e na consolidação de memórias. E que a diminuição do tempo de sono, mesmo por períodos curtos, aumenta o risco de déficits de memorização.

Da mesma forma, inquéritos epidemiológicos já haviam mostrado que horas excessivas de sono estão associadas a deficiências de memória. Mas o mecanismo para explicar a influência do sono na consolidação das memórias é complexo e mal conhecido.

O problema do "remedinho" para dormir

Dormir nas cidades modernas se tornou quase uma habilidade circense. O barulho incessante das ruas e da vizinhança, a ansiedade gerada pelo excesso de trabalho, de compromissos e de preocupações, além das demandas de filhos pequenos e familiares idosos que dependem de ajuda, já deixavam pouco espaço para o sono reparador. Quando surgiram as telas dos celulares, invenção diabólica que invade nossas noites, passamos a viver online.

Para grande parte das pessoas, conciliar o sono se tornou um suplício tão difícil de suportar, que a única saída é apelar para "um remedinho". Embora o diminutivo remeta à lembrança do chá de erva cidreira que a vovó tomava antes de ir para a cama, esses medicamentos são, na verdade, drogas psicoativas só indicadas por períodos curtos, porque induzem dependência química e tolerância.

Leia Mais Vender remédios em supermercados é dar passos de caranguejo na saúde pública

De um lado, não é mais possível pegar no sono de cara limpa; de outro, o organismo passa a exigir doses cada vez mais altas para obter o efeito desejado. Quando a insônia resiste ao aumento das doses, entra em ação outro "remedinho", prescrito sabe-se lá por quem.