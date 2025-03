Dois homens são encontrados mortos às margens da RS-324, em Nova Bassano

Dois homens, com idades de 50 e 20 anos, foram encontrados mortos às margens da RS-324 , em Nova Bassano, na noite de quarta-feira (26). Conforme o Grupo Rodoviário da Brigada Militar, o caso foi registrado por volta das 22h45min, no km 278, às margens da rodovia estadual.

Ainda segundo o Grupo Rodoviário, eles estavam próximos a um Ford Del Rey e com ferimentos provocados por tiros. As causas e autoria do crime ainda não foram informadas.