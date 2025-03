Polícia Civil encontra mais materiais de construção supostamente desviados em propriedade de vereador de Canela

A Polícia Civil de Canela apreendeu na manhã desta sexta-feira (28) mais materiais de construção em uma das propriedades do vereador João Alessandro Port Silveira , o Joãozinho Silveira (MDB), suspeito de desviar os itens que deveriam ser destinados a famílias em situação de vulnerabilidade da cidade. O parlamentar foi preso em flagrante na terça-feira (25).

De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, responsável pelas investigações, nessa nova busca em uma propriedade do interior foram apreendidos mais materiais de construção, como portas, janelas, vaso sanitário e sacos de cimento. Já em um das propriedades do vereador, foram localizadas cerca de 60 unidades (folhas) de telhas de cimento. Até o momento, já foi estimado cerca de R$ 30 mil em materiais supostamente desviados.