Receptação qualificada Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Vereador é preso em flagrante por suspeita de desviar materiais de construção em Canela

Itens, segundo investigação, deveriam ter sido destinados a uma família em situação de vulnerabilidade do município no ano passado. O nome do suspeito não foi divulgado oficialmente

25/03/2025 - 19h12min Atualizada em 25/03/2025 - 20h27min Compartilhar Compartilhar