Homem é morto em suposta tentativa de roubo de caminhão em Caxias do Sul

Um homem de 34 anos foi morto ao tentar, supostamente, roubar um caminhão no início da madrugada desta quarta-feira (26), em Caxias do Sul. O caso foi registrado por volta de 1h, no bairro Desvio Rizzo. A rua não foi informada.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o dono do veículo relatou que estava em casa quando ouviu barulhos na parte externa da residência e viu dois homens dentro do caminhão, que estava estacionado na rua.

Leia Mais Jovem de 16 anos encontrado morto em Caxias do Sul pode ter sido arrastado pelo chão, segundo a polícia

Ainda conforme o relato aos policiais, a dupla disparou na direção dele. O homem estava com uma pistola e revidou. Um dos suspeitos fugiu do local e o outro foi encontrado ferido no abdômen. Ele foi encaminhado para atendimento em um hospital, onde morreu.