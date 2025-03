Jovem de 16 anos encontrado morto em Caxias do Sul pode ter sido arrastado pelo chão, segundo a polícia

Um jovem, identificado como Willian Carlos de Oliveira Nunes, de 16 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (26) em Caxias do Sul. O caso foi registado na Rua Walter Carlos Affonso, no bairro Montes Claros.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 6h45mim. Ao chegar no local, encontrou o jovem com diversos ferimentos e enforcado. O caso foi registrado atrás do Aeroporto Hugo Cantergiani.

Segundo a delegada plantonista Alessandra Xavier, o corpo apresentava um ferimento na parte das costas, possivelmente provocado por uma faca. O jovem também tinha uma corda no pescoço e outros ferimentos no corpo, e pode ter sido arrastado por alguns metros. Este é o nono crime violento do ano em Caxias do Sul.