Homem é morto a facadas em Flores da Cunha; suspeito foi preso

Crime ocorreu por volta das 21h30min de quarta-feira (26), no bairro Pérola.

Um homem de 49 anos, identificado como João Adenir da Silva, foi morto a facadas na noite desta quarta-feira (26) em Flores da Cunha. O crime ocorreu por volta das 21h30min, no bairro Pérola. O suspeito, um homem de 47 anos, foi preso na sequência, em um apartamento.

Segundo a delegada Suélen Breda Panizzon, Silva foi encontrado caído na Rua dos Ciprestes, com lesão causada por faca .

A motivação teria sido uma discussão , de acordo com a Brigada Militar (BM), que também atendeu a ocorrência.

Com o relato de testemunhas, a polícia localizou e prendeu o suspeito do homicídio e apreendeu a faca supostamente utilizada no crime. Ele teria assumido aos agentes que assassinou Silva, conforme a delegada Suélen.