Quilo do ovo de Páscoa chega a quase R$ 950 em mercados de Porto Alegre

Alta no valor dos ovos de Páscoa está associada ao aumento do preço do cacau.

Faltando cerca de um mês para a Páscoa, os tradicionais ovos de chocolate estão sendo encontrados por consumidores na Capital com preços elevados. Nos corredores dos supermercados visitados por Zero Hora nesta terça-feira (25), o preço do quilo da iguaria variava entre R$ 178,54 e R$ 949,88.

— Cada vez aumenta mais os valores dos ovos, mas, ao mesmo tempo, também diminui a quantidade de chocolate que vem nos ovos. Acaba que inviabiliza a compra — comentou Marcieli Dalenogare, 43 anos, coordenadora comercial, enquanto observava as guloseimas.

Durante cerca de duas horas conferindo diferentes mercados, a reportagem de Zero Hora não observou nenhum cliente colocar o ovo no cesto ou carrinho de compras. Em geral, as pessoas analisavam as opções e devolviam os ovos nas prateleiras após notarem os valores.

Quilo x unidade

O ovo de chocolate mais caro encontrado pela reportagem constava o preço de R$ 128,90 por 356 gramas do doce, que vinha acompanhado por seis bombons. Outra opção focava no público infantil e tinha um brinquedo junto. O valor dessa alternativa marcava R$ 99,99 por 150 gramas. Produtos mais em conta foram encontrados na casa dos R$ 39,99 por 160 gramas.

O preço por quilo também chamou atenção. O mais custoso vinha acompanhado por um brinquedo que faz referência a um desenho infantil, somando exorbitantes R$ 949,88 por quilo. Já o ovo de Páscoa mais acessível contabilizava R$ 178,54 por quilo.

Preço do cacau

A alta no valor dos ovos de Páscoa está associada ao aumento do preço do cacau. Segundo especialistas, as plantações de cacau do Brasil enfrentam dificuldades com o clima e com as pragas. Além disso, as mudanças climáticas que afetam o continente africano, onde 70% do cacau é produzido, contribuíram parcialmente para esta alta.

Dessa forma, o preço da matéria-prima já é sentido por fábricas da Serra, que observam uma elevação de 150% do valor na comparação com o ano anterior.

Conforme Antônio Cesa Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), mesmo com esse encarecimento, a expectativa é de que a Páscoa continue sendo lucrativa para o comércio. Contudo, é possível que o consumidor opte por outros produtos ao invés de ovos de chocolate.

— A Páscoa continua sendo o segundo melhor evento em vendas do supermercado. Nesse ano, com um formato diferente, com uma migração de ovos para caixas de bombons, para embalagens especiais, chocolates artesanais, pequenos presentes. Ou seja, os ovos de Páscoa realmente perdem espaço, mas ganham os chocolates e embalagens especiais — assinala Longo.

Apesar dos ovos de chocolate estarem presentes em parte dos estabelecimentos comerciais da Capital desde fevereiro, três lojistas informaram que a partir da próxima semana o produto deve tomar mais espaço dentro dos mercados, com a aproximação da data em que a Páscoa será comemorada. Apenas três dos seis estabelecimentos visitados na tarde desta terça-feira (25) possuíam um espaço específico para a festividade.

Os preços em outras regiões do Estado

Em outras regiões do Rio Grande do Sul, o cenário de preço elevado dos ovos de chocolate não é diferente.