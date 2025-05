INSS determina bloqueio de novos descontos de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas

Suspensão dos descontos atende a determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Junior, determinou bloqueio de novos descontos no empréstimo consignado para aposentados e pensionistas.

"Determino o bloqueio dos benefícios para averbação de novos descontos de empréstimo consignado, para todos os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, independente da data de concessão do benefício", diz o despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A suspensão dos descontos consignados atende a determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) dessa quarta-feira (7).

Os ministros da Corte decidiram, por unanimidade, manter a decisão de suspender os descontos de associações em aposentadorias e pensões.

Entenda

A Polícia Federal deflagrou, há duas semanas, operação que revelou esquema de fraude no INSS.

De acordo com a investigação, segurados do INSS eram registrados, de forma irregular e sem o conhecimento deles, em associações de aposentados. Com isso, havia descontos mensais nas aposentadorias e pensões. O dinheiro era direcionado a estas associações ou sindicatos.

O esquema seria viabilizado pelo vazamento de dados pessoais dos segurados e envolveria, além das associações, corretores.