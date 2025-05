IBGE lança mapa-múndi com o Brasil no centro e o Sul no topo

Mapa redesenhado pelo IBGE mostra o Brasil no centro do mundo. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) / Divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou um mapa-múndi em que o Brasil aparece no centro do mundo e o Hemisfério Sul aparece no topo. O redesenho cartográfico no modelo mapa invertido foi divulgado na quarta-feira (7).

"A novidade busca ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais como no Brics e Mercosul e na realização da COP30 no ano de 2025", destacou Marcio Pochmann, presidente do IBGE, na rede social X.

O órgão divulgou a versão do mapa como líder dos institutos de pesquisa dos blocos geopolíticos citados. Além de reforçar a posição do país, o redesenho também reforça a importância das demais potências do Hemisfério Sul — costumeiramente presentes em posição inferior na cartografia convencional.

"A maior parte do mundo está acostumada a ver a América do Norte no Norte e a América do Sul no Sul, mas essa representação não é a única possível e nem a única que foi registrada durante a história. Na verdade, não existe uma razão técnica para colocar os pontos cardeais nas direções convencionais e, portanto, a representação tradicional é tão correta quanto a representação invertida", explica nota técnica divulgada pelo IBGE.

O Brasil já havia aparecido no centro de um mapa-múndi anteriormente. Foi em 2024, quando o IBGE divulgou um modelo cartográfico em referência ao G20.

Como comprar o novo mapa-múndi

O mapa invertido redesenhado pelo IBGE está sendo comercializado diretamente pelo site do instituto. O item também pode ser adquirido presencialmente, na Livraria do IBGE, na Casa Brasil, no centro do Rio de Janeiro.

Há três versões sendo comercializadas, com diferentes tamanhos e preços. Veja as especificações:

Modelo A0 : 118,9 centímetros de comprimento x 84 centímetros de altura | R$ 90

: 118,9 centímetros de comprimento x 84 centímetros de altura | R$ 90 Modelo A3 especial : 32 centímetros de comprimento x 45 centímetros de altura | R$ 25

: 32 centímetros de comprimento x 45 centímetros de altura | R$ 25 Modelo A3: 29 centímetros de comprimento x 42 centímetros de altura | R$ 15

Triplo Fórum Internacional

Juntamente com o novo conceito de mapa-múndi, o IBGE lançou o Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global — Novos indicadores e temas estratégicos para o desenvolvimento e a sustentabilidade na Era Digital. O evento será realizada de 11 a 13 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O intuito do evento é reunir chefes dos institutos nacionais de estatísticas, pesquisadores e autoridades para debater o temas relacionados aos desafios frente à líderes globais na era digital e os impactos destas ações nas economias do Sul Global.

Nota técnica sobre o mapa na íntegra

A maior parte do mundo está acostumada a ver a América do Norte no Norte e a América do Sul no Sul, mas essa representação não é a única possível e nem a única que foi registrada durante a história.

Na verdade, não existe uma razão técnica para colocar os pontos cardeais nas direções convencionais e, portanto, a representação tradicional é tão correta quanto a representação invertida.

A convenção cartográfica do Norte para cima e do Leste para a direita foi estabelecida pelo astrônomo Ptolomeu e foi amplamente adotada por outros cartógrafos como Mercator e Waldseemüller. Mas existem mapas que têm outra orientação e onde o Norte não está no topo. É o caso, por exemplo, dos mapas medievais ou de alguns mapas feitos por outras culturas.

Nos mapas modernos, há questões relacionadas a reinvindicações políticas nesses mapas invertidos, geralmente realizada por países localizados no Hemisfério Sul. Segundo Nicole De Armendi, a orientação dos mapas "afirma posições de poder, traça certas redes globais e estabelece relações hierárquicas entre as nações e os continentes".

Um exemplo famoso é a obra do artista uruguaio Joaquín Torres-García, que em 1943 fez o que se conhece como "o mapa invertido". A obra tornou-se um símbolo para os latino-americanos em seus esforços para se tornarem reconhecidos na visão geral do mundo.

O mapa-múndi invertido é lançado no momento em que o Brasil tem a presidência do BRICS e do Mercosul, além da atenção na agenda dos Países de Língua Portuguesa e da realização da COP 30 no País.

Neste contexto, o IBGE divulga essa nova versão de mapa-múndi em conjunto com as ações do órgão em 2025, como líder dos institutos de pesquisa dos referidos blocos geopolíticos. Isso inclui a agenda de eventos nacionais e internacionais e lançamento de pesquisas e indicadores, entre outras atividades de disseminação de informações.