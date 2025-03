Com cacau mais caro, ovos de chocolate de 160g chegam a quase R$ 100 em Passo Fundo

Cacau impulsiona aumento nos preços de ovos de páscoa em 2025. Gabriel Quadros / Agencia RBS

A Páscoa deve ser mais salgada para o bolso dos consumidores em 2025: os preços dos tradicionais ovos de chocolate cresceram no embalo do aumento do cacau e os produtos nas gôndolas dos supermercados chamam a atenção em Passo Fundo, no norte gaúcho.

Um ovo de chocolate infantil de 166 gramas saia por R$ 94,90 na quinta-feira (13) — valor que equivale a R$ 571,08 por quilo. Outro ovo de marca diferente custava R$ 97,80 por 150g, o que equivale a R$ 652 por quilo.

A razão dos preços está na alta de 189% no preço do cacau, impulsionada pela queda na produção global e aumento da demanda.

— A oferta mundial está em queda devido a problemas climáticos, como secas prolongadas e o aumento da aridez do solo, principalmente na África e no Brasil. Enquanto isso, a demanda por chocolate continua alta, o que pressiona os preços — explicou o economista e professor da Universidade de Passo Fundo (UPF), Julcemar Zilli.

Segundo ele, os preços dos ovos de Páscoa, que dependem quase que totalmente do chocolate para serem produzidos, tiveram seus preços elevados em 20% a 30% por causa do encarecimento da matéria-prima. Como muitas indústrias reduziram a produção de ovos em 2025, a alta demanda tende a contribuir com a elevação do preço.

Leia Mais Bolo com beterraba e arroz cozido: oficinas ensinam receitas com alimentos reaproveitados na Expodireto

Empresários do segmento confirmam o cenário. Marialda Antunes, sócia-proprietária de loja de doces que atua há mais de 30 anos em Passo Fundo, relata que as vendas ainda estão mornas para a época do ano:

— O calor intenso fez com que pedíssemos a entrega dos produtos mais próximo do final de março, para evitar que derretessem. Isso atrasa um pouco as vendas — explica.

Cestas como alternativa

Diante dos preços elevados, as cestas de chocolate têm ganhado espaço como opção mais acessível e personalizável para presentear na data. Na loja de Marialda, a opção já virou o "carro-chefe" na data.

— As cestas saem mais em conta, com preços entre R$ 40 e R$ 120, e permitem que o cliente monte combinações personalizadas de doces — destacou.

Diante do aumento no preço dos ovos de chocolate, cestas surgem como alternativas. Gabriel Quadros / Agencia RBS

Outra opção são as caixas de bombons, que continuam com preços mais acessíveis. Para quem prefere os ovos, a vendedora recomenda optar por marcas menos conhecidas, que costumam ser mais em conta.