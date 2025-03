Estudo mensal Notícia

Cesta básica de Passo Fundo tem aumento de 3,9% em fevereiro e tomate é o produto com maior alta

Ovos e mamão também estão no ranking dos alimentos com acréscimo. Cesta custa R$ 70,53 mais do que no mesmo mês do ano passado

07/03/2025 - 14h48min