Colômbia responderá com "toda a força" às ameaças de "guerra" do ELN

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, afirmou neste domingo em entrevista à AFP que responderá com "toda a força" às ameaças da guerrilha ELN de iniciar uma "guerra total" contra as forças de segurança.

A advertência dos rebeldes "é respondida com toda a força legítima do Estado (...) Uma guerra total deles é terrorismo total, é sicariato total, é todas as aberrações e violações aos direitos humanos", declarou Sánchez em Bogotá.

No último fim de semana, dois comandantes do Exército de Libertação Nacional (ELN) afirmaram em entrevista à AFP nas montanhas da região do Catatumbo (nordeste), na fronteira com a Venezuela, que a política de "paz total" do presidente Gustavo Petro havia falhado e aberto caminho para uma "guerra total".