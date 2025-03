Fabiana Mendes Isolan e Gladis Cercato Gomes, vice-presidente e presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, ladeiam na foto a enóloga Bruna Cristofoli, no jantar que a homenageou pelo Dia da Mulher, discorreu sobre sua história e apresentou os vinhos que produz

Alianças

Nicole Pandolfo e Pedro Bortolon Cesar ainda contabilizam elogios pela cerimônia religiosa seguida de recepção festiva que marcou a união do casal, dia 8, e reuniu mais de três centenas de convivas, na Vinícola Campestre, em Vacaria. Os pais dos noivos Ronei e Marisa Pandolfo e Mário Cesar e Janete Bortolon Cesar vibram em sintonia com a felicidade dos filhos que trocaram juras de amor eterno no altar da Catedral Nossa Senhora da Oliveira.