Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Maria Eduarda

A bela e aplicada Maria Eduarda Gauer Balen ainda contabiliza elogios pela conquista do diploma em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, recebido em solenidade, dia 25 de janeiro, no auditório da instituição. Já, no último sábado, dia 8, Duda ganhou festa para comemorar o feito acadêmico. Com as atenções dos pais Alexandre Balen e Geraldine Gauer, a mais nova advogada do clã reuniu familiares e amigos, entre eles muitos que subiram a Serra, para festejar nos salões do Villa Basilico, nos domínios do Pátio da Estação, em encontro animado. Estiveram presentes os avós maternos, Luiz Carlos Gauer e Mauriem Chiarello Gauer, assim como os tios e primos.