Incêndio atinge depósito de pneus em Canoas

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de pneus na Avenida Guilherme Shell, no bairro Mathias Velho, em Canoas. As chamas estão controladas, mas o fogo ainda não foi extinto.

As chamas se iniciaram por volta das 5h desta quinta-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado e quatro caminhões atendiam a ocorrência. Não há previsão de horário para a conclusão do trabalho, já que é preciso fazer rescaldo.

No primeiro andar do imóvel funciona um depósito de pneus. No piso superior mora uma família de cinco pessoas. Duas pessoas estavam dormindo no imóvel quando as chamas começaram e precisaram receber atendimento médico em decorrência da inalação da fumaça.