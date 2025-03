Thiago Maia volta aos treinos com o elenco principal do Inter

Thiago Maia (E) na atividade no CT Parque Gigante. (Ricardo Duarte/Internacional)

Em meio à preparação para o Gre-Nal decisivo deste domingo (16), o Inter teve a volta de Thiago Maia aos treinos com o grupo principal. Depois da negociação frustrada com o Santos, o volante vinha passando por um processo de reintegração.

A presença do atleta foi vista nas imagens divulgadas pelo clube na terça (11) e quarta-feira (12). Thiago Maia apareceu no campo do CT Parque Gigante durante os trabalhos físicos.

Desde a volta a Porto Alegre, o volante estava retornando às atividades de forma gradual, mas separado do restante do elenco. Para o clássico Gre-Nal, sequer foi relacionado.

Agora, apesar de estar reintegrado aos trabalhos com o grupo principal, o jogador ainda precisará reconquistar seu espaço na equipe de Roger Machado.

Santos descarta investida na janela interna

Mesmo com a abertura de janela de transferências interna, desde o dia 10 de março, o Santos descartou uma nova investida pelo jogador. A afirmação foi feita pelo presidente Marcelo Teixeira.

— Já antecipo que, na questão Thiago Maia, pelo Santos, está encerrada. Não temos nada mais que negociar. Até pelo desgaste que tivemos na primeira negociação com o Inter. Depois, resolvemos com o Inter, e houve as novas exigências no caso do Flamengo — afirmou o mandatário em entrevista ao programa Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV, no último domingo (9).

O Santos tentava a contratação de Thiago Maia desde janeiro deste ano. No último ato, quando o jogador chegou a viajar para São Paulo para realizar exames, um novo entrave se estabeleceu.

Apesar do acerto com o Inter para assumir uma dívida de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24,5 milhões na cotação atual) que o clube gaúcho tem com Flamengo pela contratação do jogador no início de 2024, a direção santista não apresentou garantias bancárias e os cariocas não aprovaram a transferência.

O contrato de Thiago Maia com o Inter é válido até dezembro de 2026.