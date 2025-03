Renata entrou no reality como dupla de Eva. Manoella Mello / Globo / Divulgação

Renata foi a escolhida para a vitrine do Seu Fifi, com 27,28% dos votos. Nesta quinta-feira (13), a bailarina será levada para um shopping do Rio de Janeiro, onde poderá receber informações externas do público que acompanha o programa.

O resultado foi anunciado já na madrugada desta quinta pelo apresentador Tadeu Schmidt, que deu detalhes da dinâmica.

Como vai funcionar?

A sister deixará a casa mais vigiada do Brasil na manhã desta quinta-feira (13) e irá para um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela será levada para uma espécie de casa de vidro, onde os recados do público vão servir como elemento principal. No local, poderá interagir com os visitantes e ter acesso a algumas informações externas.

Para além dos visitantes que estarão no shopping, o público de todo o Brasil poderá enviar recados. Em determinados momentos do dia, a sister vai receber um tablet com algumas mensagens, enviadas por meio da hashtag #seufifibbb25 nas redes sociais.

Renata voltará para a casa imune, ainda sem data prevista.