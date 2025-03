Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Fernanda

A bonita nutricionista Fernanda Farias Randon celebrou a chegada de seus 40 anos (nem parece!), sábado, com as atenções do marido, o empresário Alexandre Randon. A festividade ao redor da aniversariante ocupou os salões do Villa Bella Exclusive com a presença de familiares e amigos do casal, nomes expoentes do circuito social. O encontro contou com gastronomia do chef italiano Franco Gioelli, décor de Carine Fenner Gausmann e música em revezamento com o duo Marcelo Fabro e Rhay Santos, a Banda Só Amor e o DJ Titi Branchi. Nota para o animado grupo de convivas e para os vinhos e espumantes finos da RAR.