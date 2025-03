Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

A gestora cultural Caliandra Troian com o presidente e a diretora executiva da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Fernando Bertotto e Carla Pezzi, quinta-feira, durante o Filó Cênico Musical – 150 Anos da Imigração Italiana, que resgata as tradições na Festa das Colheitas Leandra Romani / Divulgação

Vida

A oncologista Janaína Brollo e o mastologista Maximiliano Cassilha Kneubil são os mentores de um projeto que conscientiza sobre a importância do exercício físico no tratamento do câncer de mama. A função está agendada para ocorrer em abril, no Auditório W Tower.

Maria de Lourdes Fagherazzi, diretora-presidente da Codeca, Simone Selbach, secretária-adjunta de educação, e Marta Fattori, secretária municipal de educação, prestigiaram o Filó Cênico Leandra Romani / Divulgação

Ana Paula Slomp e sua irmã, a Rainha da Festa da Uva 1986 Silvia Slomp, quinta-feira, ao sabor do Filó Cênico Musical – 150 Anos da Imigração Italiana, no Parque de Eventos da Festuva Leandra Romani / Divulgação

Câmbio

William Mallmann e Gabriel dos Reis, comandantes do escritório da Sameside instaurado no Vint Offices, promoverão, quarta-feira, uma reunião na hora do almoço sobre meios eficientes de internacionalizar e manter patrimônio no exterior. O encontro será ao redor das mesas e do menu do Le Coq Bistrô e contará com uma palestra de Carlos Eduardo Schuch, da Sameside Flórida, radicado há dez anos nos Estados Unidos.

Daniel Grazziotin, notívago de plantão, incursionou entre a pista e o camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Potências

O Sindilojas Caxias, com as atenções Lisandra De Bona, promoverá a 8ª edição do “Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios”, evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Na próxima quarta-feira, dia 12, a partir das 19h, no Shopping Villagio Caxias, Flora Magnabosco será a mediadora do encontro que reunirá as vozes da empresária Istela Lima, da comunicadora Maria Teresa Zanella Fortuna e da pesquisadora Véra Stedile Zattera, que compartilharão suas trajetórias de sucesso. Os ingressos custam R$ 77. Associadas do Sindilojas têm entrada gratuita.

A acadêmica do curso de Medicina, Valesca Cecatto brilhou em noite de juventude reunida, música boa e diversão Cristiano de Oliveira / Divulgação