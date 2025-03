Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

A bela Elisa D’Mutti na companhia do namorado, Henrique Fedrizzi Bazei, em noite de juventude reunida e diversão, sexta-feira, na balada do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Assinatura

O médico e escritor caxiense Marco de Menezes lançará o livro de poemas “Como estou dirigindo”, pela Editora Urutau. A sessão de autógrafos, em clima de sarau, está agendada para o sábado, dia 15, às 16h, na Livraria Paralelo 30, em Porto Alegre.

O multitalentoso Jefferson Hoffmann prepara o lançamento e sessão de autógrafos do livro “Palavras Coadas”, com histórias autobiográficas, dia 8 de abril, na Galeria de Arte Gerd Bornheim Andrei Cardoso / Divulgação

Palco e plateia

Jonas Iunes, o conhecido Johnny Grace Elvis, em parceria com Adonis Tomasi, Ricardo Brancher e Jaime Cipriani Junior apresentam novidade com inspiração texana no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Trata-se do Bar Bacon Honk Tonk, que como eles definem é “um pedacinho do Sul dos EUA no Sul do Brasil” e já movimenta os entusiastas da temática com gastronomia e performances ao vivo.

A fonoaudióloga Cíntia Bonfante, diretora do UNI - Centro de Estimulação Precoce, contabiliza elogios pelo conteúdo compartilhado no Seminário de Neurobiologia do Autismo, sábado, no UCS Teatro Leandro Araújo / Divulgação

Conquista

O publicitário Maurício Poletto Deon, da Finis, e o jornalista Felipe Michelon Padilha, da RUAH, celebram uma década de atuação profissional no mercado da comunicação. Para marcar a data, eles reunirão colaboradores e parceiros de jornada, sábado à tarde, no Maia Empresarial, quando será apresentada a campanha institucional das duas agências com direito a happy hour e networking.

Celânia Dall’Agnol, especialista em cidadanias europeias, exultante com a presença de sua San Pietro, também, na casa 8 do conjunto arquitetônico das réplicas no Parque de Eventos da Festa da Uva Leandra Romani / Divulgação

Holofotes

Márcia Costa, da Drops de Menta, reservou a noite desta quinta-feira, dia 13, para descortinar a coleção Outono/Inverno 2025 intitulada Villarica, com inspiração no vulcão homônimo localizado no Chile. O desfile ocupará a flagship da marca que será transformada em passarela para as tendências da temporada.





Brinde

Júlio D’Agostini, comandante da Boccati, oferece mais uma de suas já conhecidas experiências ao redor do vinho. Hoje, entre 17h45min e 21h30min, o articulado empresário realiza a 4ª edição do Vini Fatti a Mano, um circuito no qual o grupo de adesão poderá degustar mais de 50 rótulos e receber uma taça da grife austríaca Riedel.

Os cônsules Honorário de Caxias do Sul e Geral da Itália em Porto Alegre, Gelson Castellan e Valerio Caruso, com a Secretária Estadual da Cultura, Beatriz Araújo, no estande do consulado na Festa das Colheitas Leandro Araujo / Divulgação