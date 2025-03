Prefeitura de Caxias prorroga estado de calamidade pública

A prefeitura de Caxias prorrogou por três meses a situação de calamidade pública devido à enchente de maio do ano passado. A medida ocorre na esteira da extensão do decreto estadual, oficializado na última terça-feira (11).

A condição de calamidade no município terminaria no último dia 10 e agora seguirá até 8 de junho. A decisão do Estado de estender a medida ocorre porque ainda existem prejuízos econômicos e sociais em decorrência da catástrofe. O entendimento é compartilhado também pelo município.