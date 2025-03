Veja os blocos que agitaram a região com música, folia e tradição

Carnaval de Rua de Noiva e Rainha do Mar reuniu mais de 1200 foliões na segunda-feira de Carnaval, na Avenida Noiva do Mar, em Xangri-Lá Higor Dime / Divulgação

O CARNARUA – Carnaval de Rua de Noiva e Rainha do Mar reuniu mais de 1200 foliões na segunda-feira de Carnaval, na Avenida Noiva do Mar, em Xangri-Lá. Com muita animação, abadás e fantasias, o público curtiu os blocos Amantes do Samba e Samba Show, além de atrações gastronômicas. O evento, que começou como uma brincadeira entre vizinhos em 2024, cresceu com apoio da Prefeitura de Xangri-Lá e patrocínios locais. A terceira edição já está confirmada para 16 de fevereiro de 2026.

Grazziela Sebben feliz na temporada alvissareira Arquivo Pessoal

Além do sucesso do CARNARUA, outro destaque do Carnaval foi o Bloquinho da Ovelha Negra, que retornou para sua 9ª edição. Nos dias 1 e 2 de março, o evento ocupou o estacionamento da Academia Engenharia do Corpo, ao lado da Casa de Pedra. No palco, atrações como MC Hariel, Don Juan, Gaab, DJ Tília e o grupo Pura Curtição garantiram a animação, enquanto Bruno Donida interagiram com os foliões.

Fechando o circuito de folia, no dia 2 de março, a 13ª edição do Bloco da Velha tomou as ruas com o tema Batucada Brasileira. Germano Weirich e os irmãos Guilherme e Marion Martinato garantiram uma festa animada com a Bateria Bloco da Velha, DJ Jorge “Mono” de Jesus, o grupo Dance Tudo e a Bastiana, personagem de Davi de Souza. Além dos tradicionais ensaios e oficinas de percussão, o bloco apresentou novidades no camarote, com open bar, open food e feijoada com roda de samba antes da abertura oficial.

