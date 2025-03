Semana do Sono, em Caxias, começa nesta sexta com ações em parque e palestras virtuais

Em 2024, durante a programação da Semana do Sono também teve ação pública no Parque dos Macaquinhos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com o intuito de melhorar o sono da população, a Semana do Sono, realizada pela Associação Brasileira do Sono, ocorrerá a partir desta sexta-feira (14) em Caxias do Sul.

A programação ocorre uma vez por ano no Brasil e é em alusão ao Dia Mundial do Sono. Dentre as atividades, que ocorrem até o dia 20 em Caxias, haverá ações educativas, além de palestras virtuais nas redes sociais (confira a programação completa abaixo).

A representante da Academia Brasileira do Sono de Caxias do Sul e dentista Natália Guerra explica como a odontologia está ligada com uma melhor qualidade de sono:

— Ela trata de distúrbios como bruxismo, apneia e ronco, que interferem no sono. Temos um aparelho chamado intraoral, utilizado no tratamento para o ronco, que realiza um avanço da mandíbula e do queixo para uma região mais anterior. A língua é um músculo e quando a gente deita, ela relaxa e gruda na garganta, dificultando a passagem do ar para os pulmões. Com o aparelho, a língua vem para frente e aí abre espaço para o ar descer e chegar no pulmão — explica Natália.

A dentista e representante da Academia Brasileira do Sono de Caxias do Sul, Natália Guerra, ocupou a tribuna da Câmara de Vereadores durante a sessão ordinária desta terça-feira (11) para falar sobre a programação da Semana do Sono. Pietra Lima / Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

O tratamento da apneia e do ronco, como explica Natália, é realizado por dentistas que precisam ser certificados pela Associação Brasileira do Sono.

Os diagnósticos de distúrbios do sono são realizados por médicos clínicos gerais e o tratamento é multiprofissional, contando, além dos dentistas, com neurologistas, pneumologistas, otorrinolaringologistas, psiquiatras, endocrinologistas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas.

Programação completa

Sexta-feira (14)

17h: Palestra virtual Apneia na Criança – do Diagnóstico à Prevenção, no @fonoarianemassoni

Sábado (15)

9h às 16h: Ação no Parque Getúlio Vargas (Macaquinhos). Se chover, será transferida para o dia 16

Domingo (16)

18h: Palestra virtual Apneia e CPAP – Diagnóstico e Tratamento, no @ventilaresaude

Quarta-feira (19)

18h às 21h: Ação pública presencial na Galeria Universitária da UCS

Quinta-feira (20)