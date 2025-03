O Grêmio buscava a retomada da confiança em São João del Rei, nesta quarta-feira (16), antes do Gre-Nal decisivo do Gauchão. A classificação talvez ajude com isso, mas a atuação no empate em 3 a 3 no tempo normal com o Athletic liga novos pontos de atenção. Braithwaite, João Lucas e Arezo marcaram os gols gremistas da noite. Nos pênaltis, vitória do Tricolor por 8 a 7. Mas ainda de olho na decisão do Estadual neste domingo (16), e com a necessidade de reverter a vantagem colorada de dois gols, Quinteros pode ter perdido Braithwaite com uma lesão para o jogo no Beira-Rio.

Nos pênaltis, Wagner Leonardo, Jemerson, Arezo, Cristian Olivera, Dodi, Camilo, Gustavo Martins e João Lucas converteram para o Grêmio. David Braga, Fumaça, Yuri, Wesley Gasolina, Mateus Gonçalves, Neto Costa e Amorim fizeram para o Athletic. Na terceira cobrança da série alternada, o Tricolor conseguiu a classificação. João Lucas fez o gol e Gabriel Grando defendeu a cobrança de Edson.

O Gre-Nal 445 pesou no planejamento para a semana. A estratégia de força máxima, defendida pelo clube após o clássico do último sábado (8), rendeu seis trocas inesperadas para a partida contra o Athletic. Gabriel Grando assumiu o gol, com mais três novidades no setor defensivo. Os dois laterais mudaram, com as entradas de João Lucas e Luan Cândido. No meio, Camilo e Villasanti reeditaram a parceria do clássico. Mas Cristaldo, que não entrou em campo na derrota na Arena, foi o meia titular. Amuzu e Pavon atuaram como os atacantes de lado de campo, com Braithwaite no comando do ataque.

A estratégia, no entanto, não deu resultados imediatos. Com menos de dois minutos de partida, o Athletic abriu o placar. E com resquícios da mesma falha que custou caro no Gre-Nal. Jemerson perdeu no combate a Lincoln. Torrão cruzou, João Lucas não marcou o adversário, e David Braga finalizou de pé esquerdo sem chances para Gabriel Grando.

O susto desestabilizou o Grêmio por alguns instantes. Mas para balancear, duas das mexidas começaram o lance que terminou no gol de empate gremista. Luan Cândido roubou a bola no campo de defesa, tabelou com Villasanti e acionou Amuzu. O belga fez jogada pelo lado esquerdo e chutou forte da entrada da área. Diego Vítor espalmou e Braithwaite completou para o gol sem marcação e empatou a partida aos 10 minutos. Quatro minutos depois, o dinamarquês sentiu dores na região da virilha e foi substituído.

Com o placar em 1 a 1, o Athletic seguiu perigoso. Alason Carioca invadiu a área entre João Lucas e Jemerson e arriscou um chute cruzado. A bola quicou em frente a Grando e saiu pela linha de fundo, passando perto da trave. Um lance surreal garantiu a virada para o Grêmio aos 20 minutos. João Lucas deu um chutão do meio-campo buscando Arezo. Diego Vítor tentou recolher o lançamento nos braços, mas o quique no gramado enganou o goleiro e a bola entrou direto. Após a saída de bola, o Athletic errou a troca de passes e a bola sobrou para Arezo. O centroavante tentou o gol por cobertura, mas o goleiro do time mineiro fez grande defesa.

O terceiro gol gremista ficou perto de acontecer mais uma vez. Arezo recebeu bom passe na área de Pavon, mas o centroavante acertou o peito do goleiro Diego Vítor na finalização e perdeu a oportunidade de ampliar aos 34 minutos de jogo.

Mas para terminar o primeiro tempo cheio de movimentos, o Grêmio perdeu um jogador de linha. Luan Cândido, que levou amarelo por matar um contra-ataque minutos antes, deu um carrinho e recebeu o segundo amarelo. O lateral foi expulso e deixou a equipe com um a menos nos acréscimos da primeira etapa.

Segundo tempo

Quinteros abriu mão de Cristaldo para refazer a linha de defesa na volta do intervalo. No lugar do camisa 10, Viery entrou em campo. E como aconteceu no primeiro tempo, o Athletic marcou com um minuto. A bola saiu do lado direito da defesa, passou pela esquerda e Villasanti teve a chance de afastar. Mas o paraguaio errou a tentativa e Fumaça arriscou o chute. Grando não conseguiu a defesa e a torcida da casa comemorou.

E como também aconteceu no primeiro tempo, o Grêmio sentiu. Welinton Torrão recebeu lançamento entre a defesa, ganhou de Viery e driblou Grando. Mas o atacante, sem goleiro, chutou para fora. Sem conseguir atacar ou se defender, o Grêmio só via o Athletic avançar e trocar passes. Alason cruzou em busca de Sidimar e João Lucas evitou o gol do adversário.

Para tentar recolocar o time no jogo, Quinteros trocou duas vezes aos 19 minutos. Sacou Pavon e Villasanti para as entradas de Dodi e Cristian Olivera. A situação estava tão favorável para o Athletic que Gabriel Grando se atirou no gramado aos 24 minutos para tentar ganhar tempo e esfriar o ímpeto do adversário.

Amuzu virou a opção prioritária dos companheiros. E o belga construiu boas oportunidades em suas arrancadas pelo lado esquerdo na parte final do segundo tempo. Arezo teve uma chance nos minutos finais, mas Sidimar salvou em cima da linha. Quando parecia certo que a disputa iria para os pênaltis, o Grêmio novamente contou com uma falha de Diego Vítor. Viery acertou um bom lançamento para Arezo. O uruguaio ganhou a disputa pelo alto contra o goleiro e tocou a bola para o fundo das redes aos 42 minutos. Quinteros imediatamente após o gol sacou Amuzu, cansado, e colocou Gustavo Martins para proteger a defesa.

Só que o técnico não contava com uma falha absurda de João Lucas. Nos acréscimos, o lateral tentou afastar um cruzamento. Ele mandou contra o gol de Grando, que não teve nem chances de se mexer para tentar a defesa. Nos pênaltis, mesmo sem Volpi, o Grêmio contou com o seu goleiro. Grando defendeu a cobrança de Edson, na oitava tentativa do Athletic, e confirmou a vaga gremista.

Copa do Brasil — 2ª fase — 12/3/2025

Athletic (3)

Diego Vitor; Wesley Gasolina, Edson, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Sandry (Amorim, INT), David Braga; Torrão (Mateus Gonçalves, 15'/2ºT), Alason Carioca (Wallison, 35'/2ºT) e Lincoln (Neto Costa, 25'/2ºT). Técnico: Roger Silva

Grêmio (3)

Gabriel Grando; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Luan Cândido; Camilo, Villasanti (Dodi, 19'/2ºT), Pavon (Cristian Olivera,19'/2ºT) Cristaldo (Viery, INT) e Amuzu (Gustavo Martins, 43'/2ºT); Braithwaite (Arezo, 14'/1ºT) Técnico: Gustavo Quinteros

GOLS: David Braga (A), a 1min, Braithwaite (G), aos 10min e João Lucas (G) aos 19 min do 1º tempo; Fumaça, ao 1min, Arezo (G), aos 42min, e João Lucas (G, contra) aos 48min do 2º tempo.

PÊNALTIS: David Braga, Fumaça, Yuri, Wesley Gasolina, Mateus Gonçalves, Neto Costa e Amorim fizeram para o Athletic e Edson perdeu; Wagner Leonardo, Jemerson, Arezo, Cristian Olivera, Dodi, Camilo, Gustavo Martins e João Lucas

CARTÕES AMARELOS: Amorim, Edson, Yuri (A) ; Luan Cândido, Camilo (G)

CARTÕES VERMELHOS: Luan Cândido (G)

ARBITRAGEM: Matheus Candançan, auxiliado por Neuza Back e Rafael Souza (trio de SP)

LOCAL: Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei-MG

Próximo jogo

Domingo, 16/3 — 16h

Inter x Grêmio

Estádio Beira-Rio — Gauchão (final)

