Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Cinco vezes

A jornalista e empresária Irene Marcondes, criadora e linha de frente da Agência de Marketing e Comunicação Empresarial IMC, celebrou cinco anos de negócios com parceiros de fôlego. A recepção Get Together ocorreu ao vespertino do dia 11, no Sebastiana. Na ocasião, Ricardo Bassanesi, José e Paulo Webber, Renato e Roselene Tonietto, Rogério, Vitor e Lucas Geremia e Eduardo Menezes e suas equipes de marketing foram homenageados por Irene, com um troféu que simboliza a conexão e o impacto criativo construído ao longo da trajetória profissional desenvolvido por Luan Athayde. O encontro social também marcou a apresentação do novo posicionamento da agência e o lançamento da campanha institucional intitulada “Saia do óbvio”.