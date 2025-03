Em palestra no UCS Teatro, filho de Portinari abordou vida e obra de um dos maiores artistas brasileiros

No dia 14 de março, o UCS Teatro serviu de palco para o conteúdo de João Candido Portinari, filho de Candido Portinari, para uma palestra sobre a vida e obra de um dos maiores artistas brasileiros. Administrador do legado do pai por meio do Projeto Portinari, que fundou e dirige desde 1979, João compartilhou com o público reflexões sobre a trajetória do pintor, cuja produção artística denunciou injustiças sociais e defendeu os direitos humanos. Destacou, ainda, a relevância dos painéis Guerra e Paz, expostos na sede da ONU em Nova Iorque, e a importância de preservar e democratizar o acesso à obra do artista.