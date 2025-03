PIS/Pasep: pagamento para nascidos em fevereiro começa nesta segunda; confira o calendário

No total, segundo o governo federal, 1.707.645 trabalhadores do setor privado receberão pelo PIS, enquanto 268.613 servidores públicos terão acesso ao Pasep.

Os valores são divididos entre o Programa de Integração Social (PIS), pago pela Caixa Econômica Federal, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), sob responsabilidade do Banco do Brasil.