Brasil perde para o Avenida e é rebaixado para a Divisão de Acesso do Gauchão

O Avenida venceu por 1 a 0 o Brasil no estádio Bento Freitas, em Pelotas, neste sábado (15), e garantiu a permanência no Gauchão. A equipe rubro-negra volta a enfrentar a segunda divisão gaúcha, que havia deixado em 2013. O gol foi de Héctor Bustamante, aos 20 minutos do segundo tempo.

Com o quadrangular do rebaixamento finalizado, Avenida e São José garantiram os primeiros lugares e confirmaram suas vagas no Gauchão 2026. Agora, o Brasil tem a Série D do Campeonato Brasileiro para disputar.

— A gente vinha, hoje, com a mentalidade de ganhar o jogo. Sabíamos que seria difícil, mas fizemos o nosso papel — disse Héctor Bustamante, o autor do gol da equipe de Santa Cruz do Sul.

O goleiro Gabriel, do Brasil, pediu desculpas ao torcedor rubro-negro e elogiou o comportamento dos xavantes.

— É difícil achar palavras nesse momento. Uma torcida dessas não pode passar por uma situação como essa. Agora é a gente pensar no que errou. Sempre foi uma honra e um privilégio estar aqui, com uma torcida apaixonada, que precisava de três gols e lotou o estádio. Agora é voltar ao patamar que precisamos, porque a torcida não merece — disse o goleiro xavante.

Veja como foi a partida

No primeiro tempo, o Brasil começou impondo pressão sobre o seu adversário. Empurrado pela sua torcida, o Rubro-Negro chutou pela primeira vez a gol logo aos dois minutos, com Igor, em uma cobrança de falta defendida por Rodrigo Mamá. Aos quatro minutos, após escanteio, Alan Bald cabeceou no travessão.

Porém, a empolgação dos primeiros minutos não se manteve ao longo de toda a primeira etapa. Aos poucos, o Avenida organizou a defesa, enquanto o Brasil demorava para encontrar os espaços. A equipe de Santa Cruz tentou, mas não conseguiu chances nos contra-ataques.

A melhor oportunidade do time Xavante foi aos 42, em uma jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Alan Bald finalizou com perigo e obrigou o arqueiro alviverde a fazer uma grande defesa para evitar o que seria o primeiro gol do jogo.

Aos 19 minutos, o Brasil perdeu uma grande chance: Higor Farias chutou, Rodrigo Mamá defendeu e a bola sobrou para Jeferson, que chutou para fora. Um minuto depois, o Avenida puniu o erro do Brasil.

Em um contra-ataque, Héctor Bustamante pegou a bola pelo lado direito e finalizou com categoria de perna esquerda, sem chances para Gabriel: 1 a 0.

O Brasil tentou reagir. Aos 28 minutos, Totonho cabeceou para fora. Depois, a equipe xavante tentou ataques em cruzamentos, mas com dificuldades de acertar a baliza. Aos 45 do segundo tempo, Guilherme Cerqueira chutou para fora, naquela que foi a última chance da equipe rubro-negra.

O último rebaixamento do Brasil aconteceu em 2009, ano em que o ônibus da equipe se envolveu em acidente que matou três pessoas: o atacante e ídolo do clube, Claudio Milar, o zagueiro

Régis Gouveia Alves e o treinador de goleiros Giovani Guimarães.

Pelotas fica sem representante na elite

Desde 1975 a cidade das rivalidades mais intensas do Interior mantinha pelo menos um representante na elite estadual. Além disso, nunca houve um clássico Bra-Pel pela Divisão de Acesso. Rebaixado com a derrota para o Avenida no último domingo (8), o Pelotas foi a primeira equipe a cair no Gauchão 2025. Portanto, estará na Divisão de Acesso em 2026, da qual havia saído em 2024.

Ficha técnica

Brasil 0 x 1 Avenida

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

BRASIL: Gabriel; Danilo, Bruno, Guilherme Cerqueira e Higor (Murilo); Juliano Fabro, Alan Bald (Kauê), Sorriso (Jéferson), Jota e Higor Farias (Totonho); Vini Charopem. Técnico: Pingo

AVENIDA: Rodrigo Mamá; Luiz Menezes (Yonathan Gorgoroso), Micael, Dadalt e Joel Jiménez (Deivid Luiz); Amaral, Zé Vítor, Héctor Bustamante, Laion e Caíque Calito (Brian Kruger); Michel (JP Bardalles). Técnico; Gabriel Dutra.

GOL: Héctor Bustamante (Avenida), aos 20 minutos do segundo tempo.

PÚBLICO E RENDA: Não informados