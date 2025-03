Inter e Grêmio se enfrentaram neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. O Colorado jogava pelo empate ou pela manutenção da vantagem do placar da primeira partida e precisava apenas manter o resultado para garantir o título. Já o Tricolor buscava a virada para conquistar a taça. Acompanhe todas as informações e repercussões da partida na Jornada Digital da Gaúcha (acima).

Nela, além de receber as mesmas informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre no confronto.

Gre-Nal 446: acompanhe ao vivo a cobertura do clássico

Como chegam Inter e Grêmio

Inter

O técnico Roger Machado não tem novas baixas para o clássico Gre-Nal. A expectativa, então, é de que o Colorado tenha a mesma base do jogo de ida, no tradicional 4-2-3-1, com Alan Patrick de meia, Carbonero e Vitinho nas pontas e Enner Valencia ou Rafael Borré como centroavante.

O goleiro Rochet, já à disposição, deve seguir como opção no banco de reservas. Anthoni, que disputou todo o Gauchão, será mantido no time.

Grêmio

O Tricolor vem de classificação nos pênaltis na Copa do Brasil. O time de Gustavo Quinteros pode ter mudanças para o clássico Gre-Nal. A expectativa é que Jemerson e Amuzu ganhem as vagas de Gustavo Martins e Pavon entre os titulares.

O técnico Gustavo Quinteros, como não será julgado pelo TJD antes do clássico, poderá comandar a equipe à beira do gramado.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.