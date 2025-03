Draper vence Rune e conquista Masters 1000 de Indian Wells

Draper, décimo quarto colocado do ranking da ATP, teve uma atuação implacável contra Rune (13º) até vencer por 6-2 e 6-2 em apenas 69 minutos de jogo.

O tenista canhoto de Sutton, que havia eliminado o espanhol Carlos Alcaraz nas semifinais, se consolida como uma das forças em ascensão no tênis masculino.

Deixando para trás os problemas físicos que atrapalharam sua carreira, Draper chegou às semifinais do último Aberto dos Estados Unidos e, desde outubro, é o segundo jogador que mais venceu partidas, com um total de 20.

Só é superado pelo italiano Jannick Sinner (21), número um do mundo e grande ausente em Indian Wells devido à suspensão que terá que cumprir até maio devido ao teste positivo para clostebol.

"Eu não esperava estar aqui (...) Nunca se sabe quando chegará a sua hora", disse Draper ao receber o troféu do campeonato, o terceiro que conquistou no circuito ATP.

"Perdi na primeira rodada no ano passado, então não pude vivenciar muito este torneio. É um dos meus favoritos agora", acrescentou o novo membro do Top-10 masculino com um sorriso.